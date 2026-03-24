Histórico: dan títulos de concesión de agua

En el marco del Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo, y a través de un enlace desde Palacio Nacional a Baja California, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo entrega, en un hecho histórico, de títulos de concesión de agua a los municipios de Tijuana, Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada, por lo que ya no tendrán que pagar a terceros que la comercializaban para beneficio personal y garantiza el abasto del agua para los próximos 30 años, como resultado de la nueva Ley Nacional de Aguas, que tiene como objetivo erradicar los privilegios.

“Como en otros casos, nuestro objetivo es que no haya privilegios. Aprovechando que estamos en el aniversario del nacimiento de Benito Juárez, la lucha de Juárez y los liberales mexicanos fue por acabar con los privilegios, que todos fueran iguales ante la ley. Y el cambio a la Ley de Aguas, la nueva Ley de Aguas tuvo entre otras razones, quizá su principal, es acabar con los privilegios a la hora de cerrar la transmisión de derechos del agua.

Recordó que fue con el expresidente Salinas de Gortari que se emitió la antigua Ley Nacional de Aguas, la cual permitía comercializar el recurso hídrico convirtiéndolo en mercancía, por ello, con la nueva ley, los recursos ahora se regresan a la gente a través de más obra pública.

Exhiben a diputado por explotar concesiones de agua

Sheinbaum Pardo informó que la familia del diputado federal del PRI, Mario Calzada -primo del exgobernador de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa- concentra 628 mil m3 en cinco títulos de posesión en Querétaro y que son dueños de un título agrícola que se explota para un club de polo y un desarrollo inmobiliario.

Al destacar que el diputado federal del PRI se opuso a la nueva Ley de Agua, la mandataria adelantó que les retirará la concesión.

La presidenta señaló que el diputado Mario Calzada se opuso públicamente en tribuna a la nueva Ley de Agua.

“¿Qué está pasando ahora? Ya se les retira la concesión y ya se les clausuró dos veces, porque la primera se ampararon, dos veces el uso de agua en pipa”.

Conagua va por erradicar el mercado negro hídrico

La presidenta afirmó que la nueva Ley de Aguas ha permitido acabar con los privilegios en materia de hídrica.

En Palacio Nacional, Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aseguró que la Nueva Ley de agua ha significado un profundo cambio en la materia al privilegiar el derecho humano al consumo de agua.

“Se trata de un profundo cambio que corta de tajo este régimen de privilegios que se instauró durante el período neoliberal y que da pasó a un sistema que privilegia el derecho humano para las y los mexicanos”.

El titular de Conagua indicó que con este cambio también hay justicia social al reconocerse los sistemas comunitarios de agua en ejidos, comunidades y pueblos indígenas.

FGR investigará derrame de petróleo en el Golfo de México

Al señalar que “ya hay delito penal en este caso”, Sheinbaum Pardo informó que se le pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) intervenir en las investigaciones de un derrame de petróleo de un barco privado en el Golfo de México.

El Ejecutivo federal señaló que este derrame no fue ocasionado por Petróleos Mexicanos (Pemex), pero está ayudando en la limpieza en las aguas del Golfo y de las playas de Veracruz y Tabasco.

Pide informe sobre crematorio en Iguala

Ante nuevas líneas de investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, la presidenta informó que se solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) un informe público sobre un crematorio irregular ubicado en Iguala, Guerrero, que anteriormente fue descartado dentro de las indagatorias.

La mandataria explicó que la funeraria señalada ya había sido mencionada en investigaciones previas, pero en ese momento se determinó que no había elementos suficientes para continuar las pesquisas.

Sheinbaum señaló que uno de los tres hornos crematorios operaba de manera irregular y confirmó que los propietarios del establecimiento se encuentran detenidos, mientras se desarrolla una investigación “muy profunda”.

Zarpa otro barco con ayuda humanitaria a Cuba

Sheinbaum Pardo informó que este lunes zarpará otro barco con ayuda humanitaria a Cuba, e indicó que su gobierno analiza diversas opciones para poder enviar petróleo a la isla, sin que esto implique sanciones por parte de Estados Unidos.

La jefa del Ejecutivo federal destacó que ya hay negaciones entre Estados Unidos y Cuba, y señaló que México está siempre ayudando a buscar mecanismos para evitar cualquier conflicto.

“Hoy parte otro barco de ayuda humanitaria de México a la isla, al pueblo cubano y vamos a enviar ayuda humanitaria si es necesario”, dijo.