Histórico, SCJN guarda minuto de silencio por 2 de octubre

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) guardó un minuto de silencio con motivo del aniversario este jueves de la represión estudiantil del 2 de octubre de 1968.

Es la primera vez en su historia que la Corte rinde homenaje a víctimas de los hechos ocurridos hace 57 en la capital del país.

Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Corte, afirmó que el máximo tribunal no debe olvidar acontecimientos de esta naturaleza en su búsqueda permanente por hacer justicia.

Memoria

Al término de la sesión ordinaria, celebrada en la sede alterna del Alto Tribunal, la ministra Lenia Batres Guadarrama planteó al pleno guardar un minuto de silencio por la memoria de quienes murieron y por la no repetición de un acto represión, como el que se registró hace 57 años en la plaza de las Tres Culturas de la Unidad Habitacional Tlatelolco, que fue reconocido como de lesa humanidad.