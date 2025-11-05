Hombre acosa a CSP en el Zócalo

La presidenta Claudia Sheinbaum fue víctima de acoso durante su traslado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El hombre, quien no ha sido identificado, se acercó a la mandataria federal y le realizó tocamientos sin su consentimiento.

En un video que circula en redes sociales, se observa al hombre llegar por la parte trasera de la mandataria y extender su brazo derecho para abrazar a la presidenta. De pronto, las manos del hombre recorren el cuerpo de la jefa del ejecutivo y le realiza tocamientos sin su consentimiento.

La agresión ocurrió sobre la calle República de Argentina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, mientras la presidenta de México conversaba con ciudadanas a su paso.

El acosador aprovechó el momento para rodearla, tocar a la mandataria e intentar besarla, por lo que la presidenta quedó quieta hasta que el titular de la Dirección General de Ayudantía, Juan José Ramírez Mendoza, se interpuso entre el acosador y ella.