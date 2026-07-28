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NacionalMundo

Hombre apuñala a tres mujeres en París

Julio 28 del 2026
Un policía fuera de servicio lo detuvo. Cortesía
Un policía fuera de servicio lo detuvo. Cortesía

Ninguna de las tres mujeres apuñaladas en París, cerca de la zona de Porte de Clichy, se encuentra en estado crítico, anunció el ministro del Interior, Laurent Núñez, en declaraciones a la prensa tras la reunión del Consejo de Ministros.

Dos de ellas resultaron heridas de gravedad, una en la espalda y la otra en el abdomen. La tercera mujer sufrió heridas leves causadas por las hojas de los dos cuchillos de cocina que portaba el agresor.

Las tres víctimas tienen 19, 24 y 36 años, añadió Núñez, cuando alrededor de las 11:30 de la mañana, en el noroeste de París, el agresor las atacó antes de ser rápidamente detenido.

El ministro agregó que el atacante fue interceptado por un agente de policía fuera de servicio, a quien agradeció su valentía. Ante la policía, el agresor se limitó a dar información general, añadiendo frases inconexas.

Núñez, sin embargo, instó a mantener la cautela respecto a los motivos de este acto de extrema violencia.

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