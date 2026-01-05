Hombre atropella a policía para evadir multa en alcaldía

Un conductor presuntamente atropelló a un oficial para evitar una sanción por infringir el reglamento de tránsito en la alcaldía Venustiano Carranza, por lo que fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La dependencia informó que los hechos ocurrieron mientras los uniformados realizaban funciones de vigilancia y prevención del delito en la avenida Del Peñón y la calle Refinería, en la colonia Azteca, cuando observaron al conductor de una motocicleta color rojo, con permiso provisional de circulación, que no portaba casco protector.

No se detuvo

Por ello, detalló, los oficiales le marcaron el alto para indicarle la falta; sin embargo, el chofer no se detuvo, aceleró la marcha y embistió a uno de los policías, por lo que se solicitaron servicios de emergencia.

En tanto, otros equipos de trabajo detuvieron al posible responsable, de 27 años, quien fue informado de sus derechos y, junto con la motocicleta, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

El oficial atropellado fue diagnosticado con traumatismo craneoencefálico moderado, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada.