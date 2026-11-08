Hombre desata tiroteo en Cracovia; hay seis muertos

Polonia está de luto después de que un ciudadano polaco de 25 años, vestido con ropa de camuflaje, irrumpiera a gran velocidad en la emblemática plaza símbolo de la ciudad —la Rynek Gówny, un lugar de encuentro habitual tanto para los habitantes locales como para los turistas— a bordo de un Subaru negro sin matrícula. Abrió fuego indiscriminadamente contra los transeúntes con un fusil semiautomático AR-15.

El saldo es devastador: al menos seis personas fallecidas —cuatro mujeres y dos hombres, entre ellos un ciudadano británico— y quince heridas, muchas de ellas en estado grave, incluidos dos agentes de policía. Tras ser alcanzado por el fuego de respuesta de los agentes cerca del cruce de las calles Stradomska y Dietla, el atacante fue “neutralizado” y trasladado a un hospital de Cracovia, donde se le practicaron maniobras de reanimación.

“Otros tres cuerpos fueron hallados en la casa del agresor”, dio a conocer el primer ministro polaco, Donald Tusk, en el curso de una conferencia de prensa en Cracovia, elevando así el número definitivo de muertos a nueve. Según los medios locales serían la madre, el padre y la hermana del atacante.

“No hemos visto nunca casos de terrorismo tan feroces en Polonia antes de hoy, porque así debemos definir a este ataque en Cracovia”, agregó el premier, que auguró que “todos los seguidores del agresor serán arrestados lo más rápido posible”.

Los investigadores creen que actuó solo, lo que desmiente las informaciones iniciales que sugerían la presencia de dos agresores. Se desconocen los motivos del ataque y hay una averiguación exhaustiva en curso, sin que se descarte ninguna hipótesis.