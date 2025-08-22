Hombres armados golpean y desarman a policías

Al acudir a verificar una denuncia ciudadana, policías del municipio de Jalapa, Tabasco, fueron interceptados y atracados por sujetos armados, quienes los despojaron de sus armas y vehículos, la madrugada de este miércoles.

En un comunicado, el Ayuntamiento señaló que los uniformados fueron interceptados por civiles a bordo de más de diez vehículos y que portaban armas de fuego.

Operativo

Los policías fueron abandonados en la ranchería Aquiles Serdán segunda sección del municipio, ya sin sus armas cortas y largas, así como esposas y chalecos balísticos.

Tras lo ocurrido, agentes estatales e integrantes de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, así como de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes montaron un fuerte operativo en la zona para dar con los responsables.