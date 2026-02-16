Hombres matan al menos a 32 personas en Nigeria

Al menos 32 personas murieron después que hombres armados lanzaran ataques simultáneos contra tres comunidades en la región centro-norte de Nigeria, informaron la policía y un residente.

La incursión al amanecer tuvo como objetivo las comunidades de Tunga-Makeri, Konkoso y Pissa, en la zona de Borgu, en el estado de Níger.

El portavoz de la policía del estado de Níger, Wasiu Abiodun, dijo que seis personas murieron en el ataque contra Tunga-Makeri y añadió que “un número de personas aún por determinar fue secuestrado”.

Abiodun confirmó que la comunidad de Konkoso fue atacada, pero no ofreció más detalles.

Abdullahi Adamu, residente de Konkoso, dijo que 26 personas murieron en el ataque contra su comunidad.

El norte de Nigeria está atrapado en una compleja crisis de seguridad. Los ataques del sábado se producen tras un incidente mortal a principios de este mes en el vecino estado de Kwara, que dejó 162 muertos.

En los últimos meses, Nigeria ha estado en el punto de mira del gobierno de Estados Unidos, que ha acusado a las autoridades nigerianas de no proteger a los cristianos, aunque los ataques afectan tanto a cristianos como a musulmanes.