Homenajea UNAM a José Narro con foto en galería

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) develó una fotografía del exrector José Narro Robles en la Galería de Profesores Eméritos, ubicada en el Palacio de la Escuela de Medicina, como un reconocimiento a sus más de cinco décadas de docencia y sus aportaciones a la salud pública en México y a la medicina social.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas, quien encabezó la ceremonia, aseguró que el doctor Narro ocupa un lugar muy destacado en la historia de la universidad.

“Su labor pionera en la descentralización de la docencia con la creación de las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores de León y de Morelia, la reforma del Consejo Universitario y la renovación de la planta académica son contribuciones de gran calado que fortalecieron a nuestra casa de estudios”, mencionó.

El rector se refirió como un “acto de justicia académica” este homenaje y celebró la defensa a la autonomía universitaria y la educación pública.

Al hacer uso de la palabra, José Narro Robles agradeció a la comunidad universitaria, a sus maestros, colegas y familiares.