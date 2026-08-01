Homicidio de Carlos Manzo fue por “provocación”

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R”, identificado como líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado como el autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, al asegurar que la captura representa un paso clave en el desmantelamiento progresivo de esa organización criminal.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch explicó que la captura fue resultado de meses de trabajos de inteligencia e investigación coordinados entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Posible motivo

El secretario de Seguridad, dijo que el posible motivo de este sujeto para ordenar el asesinato del alcalde, sería que se trató de una “provocación” por parte de Carlos Manzo hacia el CJNG.

El secretario de Seguridad informó que el “R1” era el objetivo principal que tenían que encontrar y el jueves se logró la detención y mencionó que se pueden dar más detenciones relacionadas de otros actores de la célula criminal. En ese sentido, precisó que Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” tenía conocimiento de la orden del asesinato de Carlos Manzo, pero no estuvo involucrado en el mismo.

Refuerzan seguridad en Uruapan

Respecto al clima de inseguridad que vive el municipio, el secretario indicó que la Secretaría de Defensa Nacional y la Guardia Nacional hicieron un reforzamiento importante en Uruapan y en todo el estado de Michoacán. Mientras que la Secretaría de Marina mantiene un despliegue permanente en el estado junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Además, reiteró que la Secretaría de la Defensa Nacional proporciona escolta y protección a la presidenta municipal, Grecia Quiroz.

No se descartan líneas de investigación

Además, señaló que no se descarta ninguna línea de investigación por el homicidio del presidente municipal.

Así respondió a la presidenta de Uruapan y esposa de Manzo, Grecia Quiroz, quien el jueves exigió que continúe la investigación del homicidio, “empezando por políticos que pudieron estar detrás del cobarde asesinato”.

“Ya con las declaraciones de la R1, si desprende cualquier otra línea de investigación, por supuesto, no hay ninguna línea que nosotros descartemos”, refirió el secretario de Seguridad.

“El gabinete de Seguridad, nosotros no politizamos ninguna investigación, nos basamos en evidencias sólidas con total transparencia y así siempre se comunicará y así siempre lo haremos”, reiteró esta mañana.

Al asegurar que la captura representa un paso clave en el desmantelamiento progresivo de esa organización criminal.

Van 31 detenidos por caso Carlos Manzo

Además, informó que hasta el momento han sido detenidas 31 personas relacionadas con el caso, entre autores materiales e intelectuales, reclutadores, operadores logísticos, colaboradores y personas que brindaron información para ejecutar el ataque y encubrir a los responsables.

Seguridad identifica al “R2”, hermano del “R1”

Informó que el liderazgo de la célula criminal vinculada al CJNG quedaría a cargo del hermano del detenido.

Se trata de Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2”, quien en 2012 enfrentó una primera detención por su participación al interior del cártel de las cuatro letras.

Harfuch apadrina a 211 graduados

Por otra parte, en el marco de la ceremonia de graduación de la generación 2022-2026 de la Heroica Escuela Naval Militar, la Semar reconoció al secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, como padrino de la generación 2022-2026, al señalar que su trayectoria representa un ejemplo de servicio a la nación para las y los nuevos oficiales.