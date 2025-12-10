Homicidios disminuyen 37 % desde 2024: Claudia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que gracias a la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad, se logró una reducción del 37 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, de septiembre de 2024 a noviembre de 2025, al pasar de un promedio de 86.9 víctimas diarias a 54.7, lo que representa 32 homicidios diarios menos; ubicando a noviembre de 2025 como el mes más bajo desde 2015.

"La disminución en el número de homicidios diarios de septiembre de 2024 a noviembre de 2025, es del 37 por ciento, eso significa que en septiembre hubo 86.9 homicidios diarios y ahora estamos en un promedio de 54.7 homicidios dolosos diarios, una reducción del 37 por ciento. Es el noviembre más bajo desde 2015, incluso probablemente más; entre otros delitos que han disminuido. "El resultado de homicidios es muy importante el que hemos tenido a lo largo de estos meses", puntualizó en la conferencia matutina: "Las mañaneras del pueblo".

Figura de "jueces sin rostros" busca proteger sus vidas

Por otra parte, la mandataria, destacó que para proteger la vida de jueces y juezas se contará con la figura de "jueces sin rostros" para tratar temas de la delincuencia organizada.

Señaló que por ser temas de personas involucradas en actos de delincuencia organizada, muchas veces por sus decisiones, se pone en riesgo a jueces y juezas.

"¿Qué quiere decir esto (jueces sin rostros)? Que no se conozcan sus nombres, de quién realiza una sentencia. ¿Por qué es esto? Pues por la condición de delincuencia organizada que hay en el país, juicios de extradición y otros temas, que muchas veces ponen en riesgo a los jueces, a las juezas, y que al permitir este mecanismo se da la posibilidad de que se haga una sentencia sin necesidad o protegiendo, digamos, la vida de las personas", indicó.

Sobre situación del gusano barrenador

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la planta de moscas es la condición de Estados Unidos para reabrir la frontera al ganado mexicano, ante el gusano barrenador.

Dijo que se aceleran los trabajos para tener lista esta planta de moscas.

"¿Esta apertura de esta planta sería como lo que está pidiendo Estados Unidos para poder abrir la frontera?", se le preguntó.

"Pues sí, porque teniendo esto, pues entonces hay un control mucho mayor de la plaga que el que se hace ahora, visitando cada uno de los estados y de los lugares donde hay animales que puedan ser contagiados", respondió.

Y sobre el tema del coche bomba en Michoacán, la mandataria, señaló que la explosión del coche bomba en Coahuayana, Michoacán, no fue un ataque en contra del gobierno, sino es por "la situación" que se vive en la entidad.

Mientras que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que fue entre los grupos delictivos del estado.

Lo anterior, al ser cuestionada sobre este ataque del coche bomba haya sido un ataque directo a su gobierno mientras festejaban los siete años del inicio de la autollamada Cuarta Transformación.

Mientras tanto, Omar García Harfuch contextualizó el hecho dentro de una confrontación criminal en la región.

Así también, La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció este martes que la extorsión es el delito que más ha aumentado.

La jefa del Ejecutivo federal adelantó que el jueves tendrá una reunión con gobernadores con el objetivo de que en todos los estados se apruebe la ley para combatir de forma coordinada este delito.

"La extorsión es el delito que ha aumentado más, y tenemos una estrategia especial. Ya pasó una ley que nos permite que se persiga de oficio la extorsión".

Claudia sostiene encuentro con empresarios

Y por segunda ocasión, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo el martes un encuentro en Palacio Nacional con representantes de empresas nacionales y extranjeras.

Además, se reunió con asociaciones que participan en la operación de carga del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

"Por segunda ocasión, conversamos con empresas nacionales y extranjeras, así como organismos y asociaciones que participan en la operación de carga del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles", dijo en sus redes sociales