Homicidios dolosos disminuyen 32 %

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, informó que entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 —los primeros 11 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo— se registró una disminución del 32 % en el promedio diario de homicidios dolosos en el país.

“De septiembre de 2024 a agosto de 2025. Destaca la disminución de 32 %. Iniciamos en septiembre con 86.9 homicidios diarios en promedio y este agosto de 2025 cerró en 59.2 homicidios”, detalló en la conferencia matutina de este martes de la mandataria federal.

La funcionaria subrayó que agosto de 2025 se convirtió en el mes con menos homicidios dolosos registrados desde 2015, con un promedio diario de 59.2 víctimas, lo que representa 27 casos menos que en septiembre de 2024.

Además, apuntó que en el periodo enero-agosto de 2025 se mantiene un promedio de 68.4 homicidios diarios, cifra que contrasta con los 100.5 reportados en 2018, es decir, una reducción de 32 % en siete años.

En cuanto al desempeño estatal, Figueroa explicó que 28 entidades federativas redujeron su promedio diario de homicidios entre septiembre de 2024 y agosto de 2025. Resaltó seis casos con descensos superiores al 50 %: Zacatecas (-82 %), San Luis Potosí (-71 %), Quintana Roo (-67 %), Nuevo León (-63 %), Querétaro (-61 %) y Tlaxcala (-57 %).

También presentó la evolución en entidades con alta incidencia, como Guanajuato y Sinaloa. Sobre este último, indicó que tras un repunte en septiembre de 2024, el delito mostró una reducción de 44.4 % en los últimos dos meses, cerrando en agosto con un promedio de 3.84 homicidios diarios, “el más bajo desde septiembre del año pasado”.

“(En Sinaloa) hubo un incremento significativo en el número de homicidios dolosos; sin embargo, podemos ver que desde junio hay una tendencia de dos meses con reducción que es de 44.4%. De hecho, destaca que este agosto, que cerró con un promedio de 3.84 homicidios diarios promedio, es el más bajo desde septiembre del año pasado”, informó.