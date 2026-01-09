Homicidios dolosos disminuyen 40 %: Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que los homicidios dolosos disminuyeron 40 por ciento, de septiembre de 2024 a diciembre de 2025, al pasar de un promedio diario de 86.9 a 52.4 víctimas, lo que representa 34 homicidios diarios menos, ubicando a diciembre de 2025 como el más bajo desde 2015.

“Este es el resultado de una estrategia de seguridad que va dando resultados y de una coordinación muy estrecha de todas las áreas de seguridad, de justicia, de procuración de justicia y con los gobernadores de los estados”, puntualizó en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo, que se realizó en Cuernavaca, Morelos.

Reconoció el compromiso de las dependencias que conforman el Gabinete de Seguridad, así como de las y los gobernadores de los estados para mantener la coordinación, y detalló que en 2026 se continuarán fortaleciendo los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: 1. Atención a las causas, para que ningún joven se acerque a un grupo delictivo; 2. Consolidación de la Guardia Nacional; 3. Fortalecimiento de la Inteligencia e Investigación; y 4. Coordinación con las entidades.

La jefa del Ejecutivo federal informó que en este año, uno de los grandes objetivos es reducir de manera significativa el delito de extorsión. Además de que cada mes se continuará reduciendo el promedio de homicidios dolosos y de otros delitos.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional por año disminuyó en 30 por ciento entre 2024 a 2025, lo que quiere decir que 2025 es el año más bajo desde 2015.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025 se han detenido a 40 mil 735 personas por delitos de alto impacto, se han asegurado más de 21 mil armas de fuego, se incautaron más de 318 toneladas de droga, incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo, además se desarticularon y desmantelaron mil 887 laboratorios y áreas de concentración.

Retención de diputada con 10 mil dólares

En otro tema, la presidenta reaccionó a la reciente retención en la frontera de la diputada de Baja California por Morena, Alejandra María Ang Hernández, quien intentó cruzar con más de 10 mil dólares en efectivo

En Cuernavaca, Morelos, sostuvo su mensaje para quienes forman parte de la autollamada Cuarta Transformación: el poder es humildad y mantener una vida honesta.

Al no contar con más información, la titular del Ejecutivo federal indicó que si hay un delito tiene que ser investigado por la Fiscalía del Estado.

Garantiza medicamento contra picadura de alacranes

Y al exponerle el fallecimiento de una niña por picadura de alacrán en Guerrero ante la falta de medicamento, Sheinbaum Pardo lo garantizó.

La mandataria destacó la Rutas de la Salud, que debe llevar dosis contra la picadura de alacrán.

Aclara postergación de entrada de militares de EE. UU. a México

Así también, aclaró por qué se pospuso la entrada a nuestro país de militares estadounidenses para dar adiestramiento.

Sheinbaum Pardo dijo que esto no tiene que ver con los hechos en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

“Tiene que haber una reunión extraordinaria, porque se aprueba por el pleno del Senado. Y hasta donde tengo entendido, el Senado, no particularmente por esta razón, sino que había otras iniciativas que se tenían que aprobar, entonces decidieron hacerlo hasta febrero, que es el momento en que inician ya el periodo de sesiones normal”, comentó.