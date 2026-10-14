Homicidios dolosos disminuyen 52 % en dos años: CSP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que en dos años de trabajo de su gobierno y gracias al Gabinete de Seguridad, los homicidios dolosos disminuyeron 52 por ciento (%), al pasar de un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 42.2 en septiembre de 2026, es decir, 45 homicidios menos diarios, siendo el septiembre más bajo desde 2015. Además, resaltó que los delitos de alto impacto se redujeron en 36 por ciento y el robo en las tiendas Oxxo en 15 por ciento.

“Bueno, 52 % de reducción en homicidios dolosos. 36 % de reducción de delitos de alto impacto. Y tomamos la decisión de poner la gráfica que nos manda todos los meses las tiendas Oxxo al Secretariado, porque es un dato que no viene directamente de las Fiscalías, sino de lo que ellos observan en sus propias tiendas. Y lo que nos dicen -que agradecemos que compartan con nosotros esta información- pues fíjense, la gráfica de arriba, la línea de arriba es 2025: en septiembre tuvieron dos mil 352 robos con violencia en las tiendas Oxxo de 2025, y en septiembre de 2026 tuvieron mil 897. Desde octubre de 2024 a la fecha hay una reducción”.

Se construirán seis penales

Además, anunció que se construirán seis nuevos centros penitenciarios en Sinaloa, Sonora, Nayarit, Estado de México, Chiapas y Veracruz, con una capacidad proyectada de 18 mil 480 espacios, que serán operados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), así como por las Secretarías de Seguridad estatales a través de un nuevo modelo que respeta los derechos humanos, que otorga mayor seguridad y acceso al trabajo y a la educación a las personas privadas de la libertad.

Niega crisis de salud

Así también, destacó que durante los dos años que lleva su mandato se ha trabajado intensamente para fortalecer el sistema de salud pública a través de sus tres instituciones: el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el IMSS Bienestar.

Detalló que en dos años, con una inversión de 46 mil 700 millones de pesos (mdp) se concluyeron 34 hospitales nuevos que representan mil 840 camas: siete del Issste, siete del IMSS y 20 del IMSS Bienestar, se construyen 15 más, mientras que hay proyectos ejecutivos para edificar.

México, séptimo país de la OCDE con mayor crecimiento del PIB

En otro tema, Claudia Sheinbaum resaltó que México se ubicó en el séptimo lugar de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayor crecimiento en el segundo trimestre de 2026 -por encima del promedio del organismo- ya que su administración decidió apostar en el desarrollo de la infraestructura, lo que se refleja en una inversión pública y mixta nunca antes vista en un sexenio que asciende a los ocho billones 400 mil millones de pesos.

“¿Por qué está creciendo el país? Número uno, por el programa que acabo de informarles. Porque decidimos apostar por el desarrollo de la infraestructura a través de mecanismos de financiamiento razonables, eficientes y también de la inversión mixta, y al mismo tiempo facilitar la inversión privada”, declaró.

Se pronuncia tras liberación de presunto delincuente

Además, afirmó que la liberación de un presunto delincuente en Morelos, tras ser detenido por policías estatales, fue una decisión para salvaguardar la vida de la población civil y evitar una confrontación mayor.

La mandataria federal señaló que el Gobierno de Morelos debe explicar las circunstancias del operativo, mientras el Gabinete de Seguridad federal mantiene contacto con las autoridades estatales.

En otro tema, adelantó que se reunirá este miércoles con el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, para analizar una propuesta técnica y financiera que permita atender la problemática de contaminación del agua en la zona metropolitana de Guadalajara.

Explicó que ya hubo un primer acercamiento entre integrantes del equipo del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y el titular de Conagua, pero solicitó un análisis más profundo para determinar una solución al problema.