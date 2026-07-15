Homicidios dolosos han disminuido 48 por ciento

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que a un año y nueve meses del inicio de su gobierno, los homicidios dolosos disminuyeron 48 por ciento, al pasar de un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 45.4 en junio de 2026, lo que representa 41 casos menos diariamente gracias a la implementación de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: Atención a las causas, Consolidación de la Guardia Nacional, Fortalecimiento de la Inteligencia e Investigación y Coordinación.

“Entre septiembre de 2024 y junio de 2026 la reducción en homicidio doloso es de 48 por ciento, eso significa que cada día del mes de junio hubo 41 homicidios menos que en septiembre de 2024, prácticamente la mitad. Es decir, junio de 2026 tuvo prácticamente la mitad o casi la mitad de los homicidios que septiembre de 2024. Esa es la cifra que queremos compartir el día de hoy que más allá del número, representa vidas salvadas, representa vidas que no se perdieron, 41 vidas salvadas o que no fallecieron en junio de 2026, frente a septiembre de 2024 y los delitos de alto impacto también muestran una reducción muy significativa”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Resaltó que del periodo de Vicente Fox a Felipe Calderón los homicidios aumentaron de 28 a 70 casos diarios; de Calderón a Enrique Peña Nieto de 70 a 100, mientras que con la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador hubo una reducción de 100 a 91.7 y en lo que va de su gobierno este delito ha disminuido su promedio diario a 49.7; por ello, puntualizó que el objetivo es continuar con acciones desde el Gabinete de Seguridad para la construcción de la paz y la seguridad a partir de la justicia.

“Es una estrategia que está dando resultados, y el objetivo es seguir disminuyendo homicidios, seguir disminuyendo robos, seguir disminuyendo extorsión y para eso se trabaja todos los días, ese es el mensaje a las y los mexicanos. Hay cero impunidad y trabajamos todos los días por el bien del pueblo de México”, agregó.

Asimismo, señaló que en el Gobierno de México no se protege a nadie, por ello, se actúa donde hay pruebas de que comete un delito, como ejemplo de esto, destacó que en lo que va de su administración se han detenido a 15 funcionarios provenientes de todos los partidos políticos.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que al comparar el promedio diario de junio de cada año el del 2026 es el más bajo desde el 2015. Además, destacó que el primer semestre del 2026 se coloca como el más bajo desde el 2016 con un promedio de 49.7 homicidios dolosos diarios.

Ocho estado concentraron 54 % de homicidios dolosos

Por su parte, durante su participación en la conferencia mañanera, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, destacó que, en el primer semestre del año, ocho entidades concentraron el 54 por ciento del total de casos de homicidios dolosos a nivel nacional: Guanajuato con 8.8 por ciento; Baja California con 8.1 por ciento; Chihuahua con 7.8 por ciento; Sinaloa con 7 por ciento; Estado de México con 5.9 por ciento; Guerrero con 5.6 por ciento; Morelos con 5.5 por ciento y Veracruz con 5 por ciento. Asimismo, al comparar el primer semestre del 2025 y el mismo periodo del 2026, se identificó que 29 entidades disminuyeron su promedio diario de homicidios dolosos, destacando San Luis Potosí con -81.7 por ciento; Zacatecas con -61.8 por ciento, Quintana Roo con -60.1 por ciento, Nayarit con -59.1 por ciento; Guanajuato con -50.9 por ciento y Nuevo León con -50.6 por ciento.

Cero impunidad

En otro orden de ideas, Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno mantiene una política de “cero impunidad” frente a presidentes municipales y funcionarios investigados por presuntos delitos.

Lo anterior al sostener que no existe protección para autoridades de ningún partido político, siempre que las investigaciones cuenten con pruebas suficientes.

Al ser cuestionada sobre la detención de la exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, Tania Flores Guerra, así como sobre el caso de la alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles, la mandataria llamó a esperar el desarrollo de las investigaciones y advirtió que, en algunos casos, también pueden existir motivaciones de carácter político.

Insistió en que el Gobierno de México no brinda protección a servidores públicos involucrados en conductas ilícitas, aunque subrayó que toda actuación debe sustentarse en pruebas contundentes.

Como ejemplo de esa política, recordó la detención, en mayo pasado, del entonces alcalde de Cuautla, Morelos, Jesús Corona Damián, electo por la coalición PAN-PRI, a quien atribuyó presuntos vínculos con la delincuencia organizada y la coordinación de actividades de extorsión. También mencionó la captura, en febrero, del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, emanado de Morena.

La mandataria federal afirmó que actualmente las manifestaciones de la CNTE son utilizadas por opositores para difundir la idea de que la popularidad de su gobierno va en caída.

Atenciones

Así mismo, durante su intervención, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, detalló que como parte del eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad se han brindado un total de 7.3 millones de servicios y trámites, se han conformado mil 788 Comités de Jóvenes por la Transformación, se han realizado Ferias, Jornadas y Festivales por la Paz, con el Tianguis del Bienestar se han entregado 3 millones 403 mil 873 artículos de primera necesidad a 406 mil personas en Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Puebla.