Hospitales en 19 entidades recibirán 47 equipos médicos

A través de un enlace de Palacio Nacional al almacén central del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Vallejo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el inicio de la distribución de 47 equipos médicos especializados que serán enviados a 39 hospitales de 19 entidades del país, como parte del programa emergente de 12 acciones que se implementará en 120 días para mejorar la atención a derechohabientes y las condiciones de las y los trabajadores del IMSS.

“¿Recuerdan que el martes presentamos ‘12 acciones en 120 días’ para el IMSS? El día de hoy están llegando los primeros equipos para distribuirlos a los hospitales. Son 47 equipos especializados como parte de este programa del IMSS”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Equipos de alta tecnología

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que se trata de 20 equipos de ultrasonido con visualización en 3D, 17 electrocardiógrafos y 10 monitores multiparamétricos de signos vitales para áreas de cuidados intensivos, los cuales son el inicio de la meta de 2 mil 917 equipos.

Acompañado de 39 directoras y directores de los hospitales donde serán instalados los 47 equipos especializados, detalló que este equipamiento fue solicitado directamente durante la estrategia de escucha activa realizada con médicas, médicos, enfermeras, enfermeros y técnicos.

Permitirán diagnósticos más precisos

El director del Hospital General de Zona No. 71 de Veracruz, doctor Daniel Carmona González, destacó que estos nuevos aparatos permitirán diagnósticos más tempranos y precisos en beneficio de las familias veracruzanas.

La directora del Hospital General de Subzona No. 17 con medicina familiar de Anáhuac, Chihuahua, doctora Itzel Villagrán Maldonado, aseguró que gracias a la estrategia hoy se recibe equipo que podrá ayudar a identificar situaciones de emergencia.