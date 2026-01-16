Hoy entra en vigor prohibición de vapeadores

Este viernes 16 de enero, entrará en vigor la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la venta, fabricación o distribución de vapeadores, cigarrillos electrónicos y demás dispositivos análogos, aprobada por el Congreso en diciembre del año pasado.

Por lo que también serán aplicables las sanciones para quien infrinja la ley, es decir, de uno a ocho años de prisión y multa equivalente de 100 (11 mil 731 pesos) a 2 mil veces (234 mil 620 pesos) el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (117.31 pesos).

Diario Oficial

La reforma fue publicada hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y detalla que está prohibido utilizar cualquier sistema electrónico o mecánico que se utilice para calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas líquidas, geles, sales, ceras, aerosoles secos, resinas, aceites cerosos u otra nueva formulación sintética, con o sin nicotina.

“Queda prohibido en todo el territorio nacional la adquisición con fines de comercialización, preparación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, incluidos aquellos que son desechables o de un solo uso”, detalla el documento.

También se prohíbe la publicidad o propaganda para que se consuman cigarrillos electrónicos y vapeadores, en cualquier medio impreso, digital, televisivo, radial o cualquier otro medio de comunicación.