Hoy firma EE. UU.-Irán el acuerdo de paz

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra.

En Truth Social añadió que “el acuerdo se firmará mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará abierto para todos”.

Mencionó que “el acuerdo de Barack Hussein Obama con Irán, el Plan de Acción Integral Conjunto, (JCPOA por sus siglas en inglés), fue un camino fácil y sin contratiempos hacia un arma nuclear, que Irán habría tenido hace seis años y habría utilizado mucho antes. Mi acuerdo con Irán es exactamente lo contrario: ¡Un muro que no está libre de armas nucleares! De hecho, ya no quieren un arma nuclear, ni la tendrán, ni mediante compra, desarrollo ni ninguna otra forma de adquisición”.

El presidente estadounidense posteó que “esperamos colaborar con Irán y con todo Medio Oriente durante muchos años. Confiamos en que este proceso se desarrolle de forma rápida, sencilla y sin contratiempos. Si no es así, tenemos la alternativa definitiva, ¡que esperamos no tener que volver a utilizar jamás!”.

Trump había compartido en su red social Truth el mensaje publicado de manera previa por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien afirmó que en las próximas 24 horas podría firmarse un acuerdo que ponga fin a la guerra en Irán. Trump publicó una captura de pantalla del mensaje de Sharif, aunque no agregó ningún comentario de su parte.

Trump eliminó en Venezuela a líder de Tren de Aragua

En otro tema, este viernes el mandatario estadounidense confirmó que las fuerzas militares de su país ejecutaron un ataque que acabó con la vida de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder máximo del Tren de Aragua.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump declaró: “Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos ejecutó un ataque cinético rápido y letal para eliminar con éxito a ‘Niño Guerrero’, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta Tierra”.

El mandatario añadió que la operación fue coordinada de forma estrecha con las autoridades venezolanas y que, como resultado, “los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar”. Trump acompañó su anuncio con un video que muestra el impacto de un proyectil contra un edificio.