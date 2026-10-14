Al presentar el reporte de Atención a las Causas, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que “hoy la población se percibe menos insegura en sus colonias y localidades”.

Rodríguez reportó que con el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, se han canjeado 14 mil 77 armas de fuego por dinero en efectivo de manera anónima.

Niñas y niños también han intercambiado más de 15 mil juguetes bélicos por juguetes educativos, indicó.

Al destacar las visitas casa por casa, mencionó que se han realizado 8.7 millones de trámites y servicios:

“Pero lo más importante sucede después de cada atención, una familia vuelve a casa con una preocupación menos, alguien encuentra la ayuda que buscaba y un joven descubre nuevas posibilidades para salir adelante”.

Beneficiados

Con el Tianguis del Bienestar suman 36 municipios y 837 localidades beneficiadas, donde más de 115 mil familias han recibido gratuitamente más de 3.5 millones de artículos nuevos de primera necesidad decomisados.