Hoy, marcha a 11 años de desaparición de los 43 estudiantes

Hoy viernes 26 de septiembre se cumplen 11 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ubicada en Iguala, Guerrero.

Como parte de las acciones de búsqueda de justicia y memoria, madres y padres de los normalistas convocaron organizaciones civiles, colectivos y público general a una Marcha Nacional titulada “Ayotzinapa Once Años”.

Bajo la consigna “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, las familias han denunciado más de una década de impunidad y falta de acceso a la verdad en el caso.

La Marcha Nacional, liderada por madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, iniciará a las 16:00 horas desde el Ángel de Independencia en la Ciudad de México.

Posteriormente, avanzará por Paseo de la Reforma y se desplazará hacia la explanada del Zócalo capitalino, enfrente de Palacio Nacional.

Por lo anterior, desde ayer jueves, y como parte de las protestas previstas, el Gobierno Federal inició el reforzamiento de vallas en las inmediaciones del recinto histórico.

Por la movilización, se prevé que las calles de la ruta de los contingentes, hasta la Plaza de la Constitución, estarán cerradas. Asimismo, calles aledañas como 5 de Mayo y Moneda se verán afectadas.

Normalistas derriban puerta del Campo Militar

Manifestantes y normalistas de Ayotzinapa utilizaron un camión, que después incendiaron, para derribar la puerta del Campo Militar Número Uno, donde realizaron un mitin previo al onceavo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes.

Desde las 11 horas, madres, padres de los jóvenes desaparecidos normalistas se manifestaron en el Campo Militar. Horas antes comenzaron a llegar camiones con cientos de normalistas originarios de Guerrero.

Primero tenían previsto una manifestación en la Fiscalía General de la República (FGR) de la Ciudad de México; sin embargo, cambiaron sus planes para protestar en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa. Luego de un breve mitin, normalistas utilizaron un camión para derribar la puerta 1, lanzaron cohetes y petardos y luego incendiaron el vehículo que quedó incrustado en el acceso principal.