Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitiera comentarios transfóbicos en su contra y después le ofreciera una disculpa, la diputada Salma Luévano insistió en que el titular del Ejecutivo la reciba para revisar la agenda LGBT+, pues denunció que “hoy más que nunca” teme por su vida.

A través de sus redes sociales, la diputada de Morena señaló que las amenazas de muerte en su contra han aumentado.

“Hoy más que nunca temo por mi vida, desde hace años me han estado amenazando de muerte, desde hace años me han estado señalando por mi identidad, pero hoy más que nunca me están amenazando de muerte. Es lamentable lo que está sucediendo con mis hermanas trans”, dijo la diputada Luévano al condenar y exigir justicia por el asesinato de Miriam Ríos, comisionada trans de Movimiento Ciudadano en Jacona, Michoacán.

“Es importante acercarme con el presidente, que me escuche, que escuche mi historia de vida, que es parecida o casi igual a la de todas las mujeres trans. Esa agenda urge, tenemos que ponerle alto a tanto, tanto odio.

“Hoy más que nunca le pido al presidente esa audiencia”, señaló la legisladora.