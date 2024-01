El ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, dio a conocer que se sumará al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), luego de que hace unas semanas renunció al PRI.

En un evento en Ecatepec ante dirigentes y militantes del PVEM, destacó la importancia de esta nueva etapa en su vida política.

“Hoy me sumo al Partido Verde, que más que un partido es toda una familia. La Familia Verde. Desde el 2002 me ha acompañado en las elecciones que he competido y juntos hemos ganado”, escribió en redes sociales.