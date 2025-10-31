Hoy, paro de labores en órganos jurisdiccionales

Ante la falta de insumos y el incumplimiento del aumento salarial anual, el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación anunció para hoy viernes una jornada de “brazos caídos”, en la que suspenderá completamente las actividades en los órganos jurisdiccionales de todo el país.

En un comunicado suscrito por el dirigente de dicho gremio, Juan Alberto Prado Gómez, indicó que esta medida se adopta en defensa de las condiciones laborales dignas, en salvaguarda del adecuado funcionamiento institucional y como último recurso ante la omisión reiterada de las autoridades administrativas para garantizar los recursos mínimos indispensables para la impartición de justicia.

“El cierre temporal será efectivo en todas las sedes judiciales y administrativas bajo jurisdicción federal, permaneciendo en funcionamiento únicamente los servicios de guardia para casos estrictamente urgentes, conforme a los principios de protección a derechos fundamentales”, puntualizó Juan Alberto Prado Gómez.