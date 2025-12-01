Hoy vivimos en un régimen “caprichoso y autoritario”

Al participar en la primera mesa de análisis sobre el cambio de régimen, desde el ámbito político, organizado por Nexos, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el politólogo y columnista de El Universal, José Woldenberg, aseguró que en México sí hubo cambio de régimen construido desde la pasada administración y en la actual. “Hoy vivimos en uno cada vez más vertical, sin división de poderes, centralista que artificialmente disminuye la representación de las minorías, y por ello, caprichoso y autoritario”.

Acompañado de Héctor Aguilar Camín, Hugo Garciamarín y Denise Maerker, afirmó que lo que se venía construyendo paulatinamente fue borrado para edificar un régimen alejado de los principios republicanos y representativos, y más parecido a un presidencialismo sin contrapesos.

“La actual y la anterior administración han desterrado, incluso de su lenguaje, la existencia legítima de las otras fuerzas políticas. Ellos solo representan al pueblo sin mediación alguna y quienes se les oponen no son más que el antipueblo”, dijo y agregó que en esa operación han dado de espalda a las diversas organizaciones civiles que emergieron en México en las últimas décadas y que coadyuvaban a edificar un ambiente de libertades, en el cual se reproducían las muy distintas agendas de un país complejo y modernizado.

Por su parte, el historiador y analista político, Héctor Aguilar Camín, afirmó que hoy tenemos una Constitución en México distinta de la que teníamos en febrero de 2024, “es una Constitución cuyo diseño es el de hacer válida una estructura política dictatorial en la cual el Poder Ejecutivo es el poder que controla a los otros poderes y no solo los otros poderes constitucionales, sino también a los otros poderes que están dentro del Estado, los poderes de los estados, los poderes de los tribunales electorales y también las instituciones que están dentro del estado, como no las controlaba antes”.

Dijo que hoy, quien gobierna y quien gobierne en los próximos años tiene una serie de facultades dictatoriales, legales que nunca había tenido ningún poderoso en México.