Huachicol fiscal, asunto grave que no debilita la 4T

Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, reconoció que el llamado huachicol fiscal es un tema grave que debe investigarse a fondo y sancionarse sin excepción, aunque aseguró que no debilita al movimiento de la Cuarta Transformación.

“Yo diría que cada quien es responsable de sus hechos políticamente, si usted me quiere preguntar si impacta en el movimiento (...) No, pues el movimiento es más que un puñado o que 10 o que 20 funcionarios públicos que hayan cometido una irregularidad. Lo importante es seguir trabajando con la gente.

“Yo creo, desde luego, que es un asunto grave. Pero lo más importante es continuar la lucha para erradicar la pobreza de varios millones de familias mexicanas, que todavía lo están. Es seguir luchando para que los servicios de salud en este país estén al 100 %”, apuntó López Hernández, agregando que se debe mantener la estabilidad económica y financiera.

Dijo que los grandes casos de corrupción se dieron en los gobiernos del PRI y el PAN.

“Lo que pasa es que a veces hacen los ejercicios de memoria corta, algunos que hacen de la historia, ¿a poco ya no se acuerdan cuando el hijo de López Portillo vendió el petróleo mexicano en alta mar?, o ¿ya no se acuerdan de los negociazos que hicieron en el sexenio de Fox, con los excedentes petroleros? Hoy le puedo hablar también de la corrupción, en ese sentido en el gobierno de Calderón, ya no hablemos de Peña Nieto. Si hay irregularidades, repito, pues no debe de haber impunidad y se debe de castigar a los responsables”, subrayó el senador.

Recalcó que la investigación está en curso y deberá llegar hasta sus últimas consecuencias.

Morena busca acabar con el “turismo legislativo”

En otro tema, Adán Augusto López adelantó que la bancada de Morena en el Senado presentará la próxima semana un plan de austeridad que incluye la cancelación de los viajes al extranjero, el congelamiento de las dietas y subvenciones de los legisladores y la cancelación de contratos.

En declaraciones a los medios de comunicación, el exsecretario de Gobernación estimó que con estas medidas la Cámara Alta se ahorrará 500 millones de pesos al año.

El líder parlamentario aseguró que no hay necesidad de hacer viajes internacionales. “Nosotros estamos conscientes que la mejor política exterior es la interior, entonces se suspende eso, se suspenden gastos superfluos aquí en el Senado y nos vamos a ajustar al presupuesto que estamos ejerciendo este año, para el 2026”, detalló.