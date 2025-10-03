Huachicol fiscal es crimen organizado

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, dijo que el operativo en las aduanas de Matamoros y Nuevo Laredo donde se decomisaron 750 mil litros de combustible, transportados por una empresa con sede en la CDMX y dueño estadounidense, evidencia que se trata de crimen organizado donde participan distintas autoridades.

En entrevista y al ser cuestionado sobre el tema, indicó que “no ha habido mayor escándalo de corrupción en el país por parte de quienes decían que iban a acabar con la corrupción”.

En el marco de la inauguración del Foro América Libre, sostuvo que estas investigaciones revelan que se trata de crimen organizado donde están coludidos funcionarios del SAT, de Aduanas, de Puertos, de Pemex y de la Marina, entre otros.

“Esto es crimen organizado, y nosotros exigimos que se investigue a fondo y se implique a quien se tenga que implicar. Pero todo lleva a un personaje cuyo nombre empieza con Andrés y termina con López”, apuntó.

Reconoció que el actual gobierno está dando pasos para combatir el huachicol fiscal, pero recordó que no empezó con Peña, ni Calderón, ni Porfirio Díaz, sino en los gobiernos de la 4T.