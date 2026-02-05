Hubo retroceso democrático en sexenio anterior: HRW

La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, no realizó un escrutinio sólido sobre el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) , destaca el Informe Mundial 2026, elaborado por Human Rights Watch (HRW), que agrega que bajo su administración se registró retroceso democrático que socavó la independencia judicial, la transparencia y el Estado de Derecho.

“Claudia Sheinbaum, quien en octubre de 2024 se convirtió en la primera mujer en ocupar la Presidencia de México, heredó graves problemas en materia de derechos humanos, entre ellos la violencia criminal extrema y graves abusos cometidos por el Ejército”, menciona.

Indicó que “con el respaldo de Sheinbaum y López Obrador, el Congreso aprobó en septiembre de 2024 una reforma judicial que podría socavar gravemente la independencia judicial. La enmienda obliga a todos los jueces del país a presentarse a elecciones, las primeras de las cuales se celebraron el 1º de junio pasado”.

Precisa que la tasa oficial de homicidios en 2024 se situó en más de 25 por cada 100 mil habitantes, una de las más altas del mundo.

“México siguió siendo un país peligroso para los defensores de derechos humanos. En abril, se encontró en Oaxaca el cuerpo de Sandra Domínguez, una abogada indígena defensora de derechos humanos que había desaparecido meses antes”.