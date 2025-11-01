Huelga deja sin recursos a familias de trabajadores

El apoderado legal del Sindicato Independiente del Nacional Monte de Piedad, Víctor Ortega, advirtió que la huelga que mantiene paralizadas las operaciones de la institución está afectando gravemente a cientos de familias de trabajadores, quienes comienzan a quedarse sin ingresos en plena temporada de cierre de año.

“Muchos compañeros ya están desesperados porque no tienen recursos. A fin de año los trabajadores del Monte de Piedad reciben dos pagos muy importantes: el fondo de ahorro en noviembre y el aguinaldo en diciembre. Si la huelga continúa, no los van a percibir”, señaló el representante sindical.

De acuerdo con Ortega, el paro laboral, impulsado por el Sindicato Nacional del Monte de Piedad que encabeza Arturo Sayún, es una medida desproporcionada que no beneficia a los trabajadores y pone en riesgo la estabilidad económica de miles de familias. “Es una huelga donde nadie gana. Ni el sindicato huelguista, ni los trabajadores, ni la institución. Todos pierden”, lamentó.