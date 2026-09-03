Hugo Aguilar alista reporte de rendición de cuentas

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, informó este miércoles en sesión pública del pleno que alista un informe de las actividades realizadas en el primer año de labores por este máximo tribunal, el cual será presentado el próximo lunes 7 de septiembre.

La nueva Suprema Corte entró en funciones el pasado 1.º de septiembre de 2025, después de que de manera inédita se escogiera a ministros y ministras a través de una elección judicial, jornada democrática en la que se registró un porcentaje apenas superior al 10 % del padrón electoral total.

Pese a que el Tribunal Electoral desestimó el uso de acordeones que se repartieron de manera masiva semanas antes de la celebración de los comicios, la llegada del nuevo pleno de ministros trajo consigo una serie de denuncias por presuntas irregularidades en el proceso de elección y por la baja participación ciudadana.