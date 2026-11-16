Hunde Semar fragata para sistema arrecifal

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) efectuaron el hundimiento controlado del casco del exbuque fragata “Victoria” frente a las costas de Matamoros, Tamaulipas, para fortalecer el Sistema Arrecifal Artificial.

La labor se realizó conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de operaciones, contando con la presencia del jefe de Estado Mayor de la Primera Zona Naval, que presidió el evento en representación del comandante de la Primera Región Naval, en compañía del comandante del Sector Naval de Matamoros, entre otras autoridades navales.

Fortalecen sistema

En un comunicado, la dependencia informó que el hundimiento del exbuque se suma a los cascos de los exbuques ARM “Onjuko”, ARM “Zamora”, ARM “Ortega” y ARM “Seri”, colocados en el fondo del mar con lo que se fortalece el Sistema Arrecifal Artificial del estado.

Esto se traduce como el sostenimiento de los ecosistemas marinos naturales, promoción de la investigación científica e incentivo y del turismo ecológico.