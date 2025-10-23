Hunden lancha presuntamente narco frente a Colombia

Estados Unidos atacó y destruyó otra embarcación que, presuntamente, traficaba y transportaba drogas, ya no en el Caribe, sino por primera vez en aguas del océano Pacífico, frente a costas de Colombia, y con dos presuntos narcoterroristas abatidos.

Lo informó el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien señaló que la operación fue autorizada por el presidente Donald Trump y se realizó “en aguas internacionales”. También aseguró que la nave “transportaba narcóticos y transitaba una ruta utilizada para el contrabando en la región”.

Se trata del octavo operativo de este tipo realizado por Washington y representa la primera vez que un ataque se lleva a cabo en el Pacífico, ya que las siete intervenciones previas se efectuaron en el mar Caribe, en aguas internacionales, pero en cercanía con Venezuela.

“El martes, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por una organización designada como terrorista y dedicada al narcotráfico en el Pacífico Oriental”, expresó Hegseth en su cuenta oficial en X.