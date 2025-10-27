Huracán amenaza con inundaciones en Jamaica y Haití

El huracán Melissa se fortaleció hasta convertirse en un gran huracán de categoría 4, con la posibilidad de intensificarse a una tormenta de categoría 5, mientras provocaba lluvias torrenciales y amenazaba con causar inundaciones catastróficas en el norte del Caribe, incluyendo Haití y Jamaica, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

La agencia meteorológica agregó que es probable que Melissa llegue a la costa sur de Jamaica el martes por la mañana e instó a los jamaicanos a buscar refugio.

Se espera que esté cerca o sobre Cuba a última hora del martes antes de moverse hacia Bahamas más tarde el miércoles.

El centro de Melissa estaba unos 195 kilómetros (120 millas) al sur-sureste de Kingston, Jamaica, y unos 450 km (280 millas) al sur-suroeste de Guantánamo, Cuba, la mañana del domingo. Tenía vientos máximos sostenidos de 225 kilómetros por hora (140 millas por hora) y se movía hacia el oeste a 8 km/h (5 mph), según el centro de huracanes.

Se esperaba que Melissa dejara caer lluvias torrenciales de hasta 76 centímetros (30 pulgadas) en Jamaica y el sur de La Española -la isla donde se encuentran Haití y la República Dominicana- según el centro de huracanes. Algunas áreas podrían recibir hasta 101 centímetros (40 pulgadas) de lluvia.

Cuba

El gobierno cubano emitió el sábado por la tarde un aviso de huracán para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín, además de Las Tunas, Camagüey, Ciego de Ávila y Sancti Spíritus, mientras se intensificaban las advertencias y preparativos ante la proximidad de Melissa.

La tormenta errática y de movimiento lento ha causado al menos 3 muertes en Haití y una cuarta en República Dominicana, donde otra persona sigue desaparecida.

Melissa es la tormenta 13 con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre.