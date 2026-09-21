Huracán categoría 3 llega a territorio nacional

El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Fabián Vázquez Romaña, informó que a las 15:00 horas de ayer domingos, tiempo de centro de México, se desarrolló la depresión tropical Diecisiete-E, aproximadamente a 410 kilómetros (km) al sur-sureste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 460 km al sur de Manzanillo, Colima. Presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (km/h), rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia nor-noreste a 13 km/h.

Vázquez Romaña señaló que el desplazamiento del sistema reforzará el potencial de lluvias de fuertes a muy fuertes en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura, en las costas del Pacífico mexicano, desde Jalisco hasta Oaxaca y se prevé que los acumulados de lluvia y la altura del oleaje se incrementarán durante los próximos días.

A las 18:00 horas el sistema se localizó aproximadamente a 390 km al sursureste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 450 km al sur de Manzanillo, Colima,

Agregó que, de acuerdo con los modelos de pronóstico, en el transcurso de hoy lunes el ciclón evolucionará a la tormenta tropical Polo y se acercará a las costas de México; sin embargo, el martes se intensificaría a huracán categoría 2 en la escala SaffirSimpson y para el miércoles alcanzaría la categoría 3, al sur de las costas de Michoacán y Colima.

La Depresión Tropical Diecisiete-E se desarrolló frente a las costas de Colima y Michoacán, un sistema que aumentará las condiciones para la presencia de lluvias fuertes a muy fuertes en distintas zonas del occidente y sur del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia la evolución del fenómeno, debido a que su trayectoria y comportamiento podrían favorecer un fortalecimiento durante los próximos cinco días. El pronóstico contempla incluso que el sistema alcance la categoría de huracán 3.

Además de las precipitaciones, la circulación de la depresión tropical provocará condiciones de mar de fondo y oleaje elevado en los litorales de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.