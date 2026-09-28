Huracán deja a cinco personas desaparecidas

Los efectos causados por el huracán “Polo” en Jalisco han provocado la desaparición de cinco personas: una turista en Puerto Vallarta y cuatro habitantes del municipio de Talpa de Allende.

En la playa frente al hotel Krystal de Puerto Vallarta dos mujeres originarias de San Luis Potosí que caminaban por la zona fueron arrastradas por el fuerte oleaje; un de ellas logró salir del agua y fue atendida en el lugar por paramédicos, pero su acompañante se perdió en el mar, por lo que elementos de Protección Civil iniciaron su búsqueda.

Además, la intensa tormenta que se registró durante la tarde y noche de este sábado 26 de septiembre, ocasionó que el río Cuale desbordara en varios puntos del destino turístico por lo que los cuerpos de emergencia debieron atender múltiples llamados de auxilio.

Llamados de auxilio

En la colonia San Esteban la riada arrastró un auto en el que viajaban una mujer y su hija; el vehículo llegó hasta un canal de desagüe con ambas atrapadas en el interior, pero fueron rescatadas.

Un pequeño yate tripulado por 12 personas comenzó a hundirse frente a la playa Boca Negra y fue necesaria la presencia de personal de la Secretaría de Marina para evacuar la nave.

En colonias como Las Glorias, Versalles, Díaz Ordaz y Montessori, algunos autos fueron arrastrados y las calles quedaron anegadas.

Elementos del Ejército Mexicano desplegaron el Plan DN-III y comenzaron recorridos por los lugares afectados.

En el centro de Puerto Vallarta el agua subió casi medio metro en la calle Morelos y fue cerrada durante más de tres horas a la circulación, mientras que en el aeropuerto varios vuelos registraron retrasos en salidas y llegadas debido a las condiciones adversas del clima.

En Bahía de Banderas, en Nayarit, también se reportaron afectaciones en las comunidades de San José del Valle y San Vicente, donde los canales pluviales se salieron de cauce.

“Polo” amenaza con tocar tierra

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se prevé que el huracán “Polo” impacte en Baja California Sur durante las próximas horas y posteriormente se desplazará hacia Sonora, donde se prevén efectos intensos durante lunes 28 y martes 29 de septiembre.

El pronóstico señala que el ciclón podría acercarse a la costa central de Baja California Sur como huracán categoría 3 y tocar tierra entre categoría 2 y 3, con vientos de fuerza de tormenta tropical que podrían intensificarse conforme se aproxime a la costa. También se prevé oleaje de entre 8 y 9 metros en Baja California Sur, además de riesgo de marea de tormenta e inundaciones por agua de mar en zonas como Punta San Carlos y Punta San Andresito.