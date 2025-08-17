﻿﻿
Huracán Erin sube a categoría 5

Agosto 17 del 2025
Huracán Erin sube a categoría 5Erin presenta vientos máximos sostenidos de 257 kilómetros por hora. Cortesía

Este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la presencia de una zona de baja presión en el Atlántico, frente a la costa este de Estados Unidos, con probabilidad del 10 % para desarrollo ciclónico en los próximos días.

Evento catastrófico

De acuerdo con información del SMN, el huracán Erin se intensificó rápidamente hasta llegar a la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, convirtiéndose en un evento meteorológico “catastrófico”.

Sin riesgos para México

La presencia del fenómeno amenaza con lluvias intensas, inundaciones repentinas junto a deslizamientos de tierra. No obstante, no representa hasta el momento un peligro para el territorio nacional.

Actualmente el huracán se localiza a mil 930 kilómetros al noreste de Cabo Catoche en Quintana Roo y continúa su trayectoria hacia la zona del Caribe, posicionando su centro a 170 kilómetros al norte de la isla de Anguila en el archipiélago de Antillas Menores y a 375 kilómetros de Puerto Rico.

