Huracán Erin sube a categoría 5

Este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la presencia de una zona de baja presión en el Atlántico, frente a la costa este de Estados Unidos, con probabilidad del 10 % para desarrollo ciclónico en los próximos días.

Evento catastrófico

De acuerdo con información del SMN, el huracán Erin se intensificó rápidamente hasta llegar a la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, convirtiéndose en un evento meteorológico “catastrófico”.

Sin riesgos para México

La presencia del fenómeno amenaza con lluvias intensas, inundaciones repentinas junto a deslizamientos de tierra. No obstante, no representa hasta el momento un peligro para el territorio nacional.

Actualmente el huracán se localiza a mil 930 kilómetros al noreste de Cabo Catoche en Quintana Roo y continúa su trayectoria hacia la zona del Caribe, posicionando su centro a 170 kilómetros al norte de la isla de Anguila en el archipiélago de Antillas Menores y a 375 kilómetros de Puerto Rico.