Huracán Genevieve alcanza categoría cinco

El huracán Genevieve se intensificó la mañana de ayer lunes hasta alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, convirtiéndose en el primer huracán mayor de la temporada al llegar al nivel más alto de dicha clasificación, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el reporte de las 08:00 horas, el centro del ciclón se localiza a 855 kilómetros al sur-suroeste del extremo sur de Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, una presión central mínima de 925 milibares y un desplazamiento hacia el noroeste.

El SMN indicó que Genevieve mantendrá su intensidad durante las próximas horas; sin embargo, se prevé que a partir del martes comience un debilitamiento gradual mientras avanza sobre aguas abiertas del océano Pacífico.

Aunque no representa riesgo de impacto directo para México.