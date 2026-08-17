Huracán Lala se degrada a tormenta tropical

El huracán Lala se debilitó este domingo a tormenta tropical tras azotar con fuertes vientos y lluvias a Hawái en la víspera, dejando algunas zonas inundadas y la muerte de una persona, aunque se espera que estas condiciones continúen durante la jornada.

Una persona falleció en un accidente de tráfico atribuido a la mala climatología en Isla Grande, según las autoridades. Esta isla fue la más afectada por los efectos de Lala, que se convirtió ayer en un huracán de categoría 1 y pasó muy cerca del archipiélago, sin llegar a alcanzar tierra.

El gobernador Josh Green dijo que el paso del ciclón dejó acumulaciones de hasta 33 centímetros de lluvia y apagones en 60 mil hogares. El corte eléctrico afectó también a tres hospitales, pero el mandatario aclaró que permanecen operativos mediante generadores auxiliares.

Aunque Lala se debilitó este domingo, el gobernador pidió guardar cautela a la población, puesto que los efectos de la tormenta seguirán presentes a lo largo del día en todas las islas.