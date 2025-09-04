Huracán Lorena cobra fuerza

El huracán "Lorena" mantiene bajo vigilancia a varios estados del noroeste de México. Autoridades meteorológicas han emitido advertencias por lluvias torrenciales, vientos que superan los 120 kilómetros por hora (km/h) y marejadas peligrosas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), el huracán impactará principalmente en Baja California Sur, donde se esperan rachas de hasta 120 km/h y oleaje cercano a 5.5 metros.

También se prevén lluvias intensas en Sonora y Sinaloa, así como precipitaciones muy fuertes en Nayarit y Jalisco. Otros estados como Colima y Michoacán podrían registrar lluvias fuertes, aunque con menor intensidad.

Las autoridades advierten que las precipitaciones podrían generar inundaciones repentinas, deslaves y crecida de ríos y arroyos, especialmente en zonas montañosas y urbanas. Según los pronósticos del NHC, Lorena se desplaza en paralelo a la costa de Baja California Sur con dirección al noroeste, a una velocidad de 26 km/h.