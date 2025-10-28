Huracán Melissa avanza hacia Jamaica y Cuba

El huracán Melissa avanza por el mar Caribe hacia Jamaica y Cuba con vientos de casi 260 kilómetros por hora, tras alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson y provocar al menos cuatro muertos y un desaparecido en Haití y República Dominicana.

El Servicio Meteorológico de Jamaica pronostica marejadas ciclónicas de hasta cuatro metros en la costa sur, y las autoridades han ordenado la evacuación de varias zonas. El Aeropuerto Internacional de Kingston ha sido cerrado, al igual que todos los puertos marítimos.

Consecuencias

La lentitud del huracán es especialmente preocupante, ya que las zonas afectadas podrían quedar expuestas a condiciones climáticas extremas durante varias horas. Los meteorólogos estiman hasta un metro de lluvia, con riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

“Es crucial que las personas en zonas especialmente vulnerables utilicen los refugios, que han sido seleccionados y preparados para garantizar su seguridad ante el huracán”.

Esta es la exhortación del ministro de Gobierno Local de Jamaica, Desmond McKenzie, ante la proximidad del Melissa a la isla, cuyo impacto podría ser catastrófico.

“El único propósito de los refugios es su seguridad”, añadió. ”Su gobierno no es insensible ni indiferente a la ansiedad que les genera abandonar sus hogares durante lo que podrían ser al menos unos días. Sin embargo, les insto a recordar que la recuperación personal, comunitaria y nacional de este huracán histórico solo es posible si están vivos y lo suficientemente bien como para hacerlo”.

El primer ministro Andrew Holness en una entrevista con CNN advirtió que el huracán Melissa podría devastar el oeste de Jamaica si azota la región con toda su fuerza.

La tormenta, que se encuentra actualmente al sur de la isla, ”probablemente girará hacia el norte, lo que significa que podría impactar nuestra costa, específicamente el extremo oeste de Jamaica”, declaró Holness.