Huracán Narda se debilita y no representa riesgo

El huracán Narda, categoría uno en la escala Saffir-Simpson, presenta un debilitamiento y de mantiene alejado de las costas de Sinaloa, por lo que no representa ningún riesgo; sin embargo, las lluvias van a persistir en la entidad por la interacción del monzón con un canal de baja presión.

Aurelio Roy Navarrete Cuevas, titular de Protección Civil (PC), explicó que de acuerdo a los pronósticos, las precipitaciones pluviales se van a mantener en los próximos cuatro días en todo el estado, por lo que se espera un acumulado de 150 milímetros en la zona serrana y en la parte sur de la entidad.

Presas

Dio a conocer que las precipitaciones más intensas se estima que se van a presentar entre el viernes y domingo de esta semana, por lo que se mantiene en alerta los cuerpos de auxilio para intervenir en los casos de emergencia.

Apuntó que gracias al periodo de lluvias que se han presentado el nivel de almacenamiento de las presas alcanzó en promedio el 44.2 por ciento de su capacidad, entre las que destacan los vasos hidráulicos de Elota, con un 89.9 por ciento, la Díaz Ordaz, con 64.1 por ciento y Sanalona, con 55.4 por ciento, entre otras.