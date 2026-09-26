Huracán Polo se intensifica nuevamente a categoría 5

La madrugada de el viernes, el fenómeno natural “Polo” se intensificó nuevamente a huracán de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Su circulación reforzará la probabilidad de lluvias muy fuertes en Jalisco, Sinaloa y Nayarit; en Colima, Michoacán y Baja California Sur.

También originará vientos sostenidos de 30 a 40 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 50 a 60 km/h, en las costas de Jalisco; de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h, en las costas de Baja California Sur; oleaje de dos a tres metros de altura en las costas de Baja California Sur, Nayarit y Jalisco; y de uno a dos metros en las costas de Colima.