Huracán Rachel provoca lluvias fuertes en BCS

El huracán Rachel, en categoría 1, aunque sin trayectoria directa hacia Baja California Sur (BCS), está dejando a su paso nubosidad y copiosas precipitaciones sobre todo en el municipio de Los Cabos, donde se registran inundaciones y corridas de arroyos en distintas zonas.

Las localidades de Cabo San Lucas y San José del Cabo, se van visto afectadas en la movilidad por las inundaciones en calles, por lo que autoridades mantienen desplegado el operativo Cruce Seguro para evitar que automovilistas y peatones intenten atravesar cauces con fuertes escurrimientos.

Personal de Protección Civil, Seguridad Pública y Fuerzas Armadas encuentran puntos considerados de riesgo para restringir el paso y auxiliar a la población.

Las autoridades reiteraron el llamado a no cruzar arroyos, vados o corrientes de agua, ni a pie ni a bordo de vehículos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el pronóstico de lluvias para el sur de la entidad asociadas a la circulación de Rachel, por lo que las autoridades de BCS pidieron mantener precauciones ante la posibilidad de nuevas corridas de arroyos e inundaciones durante este sábado.