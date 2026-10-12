Huracán “Simón” se degrada a categoría tres

De acuerdo con el aviso meteorológico, “Simón” registra una disminución de la intensidad de sus vientos ahora que es huracán de categoría tres. Se localizó aproximadamente a 80 km al sur de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 175 km al oeste-noroeste de Manzanillo, Colima.

El sistema mantiene lluvias extraordinarias en Jalisco, torrenciales en Colima, intensas en Nayarit y Michoacán, y muy fuertes en Sinaloa.

Autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y seguir las recomendaciones de Protección Civil (PC), especialmente en zonas costeras y áreas susceptibles a inundaciones.

Las regiones bajo especial vigilancia son Costa Sur, Sur, Sierra Occidental, Sierra de Amula y Costa Norte.

Puerto Vallarta, un pueblo fantasma por huracán

Calles vacías, comercios cerrados y patrullas recorriendo las avenidas. Así amaneció Puerto Vallarta la mañana de este domingo 11 de octubre, mientras habitantes y turistas permanecían resguardados en sus casas y hoteles ante la emergencia provocada por el huracán “Simón” en las costas de Jalisco.

Se constató que las avenidas México, Los Poetas y Fluvial permanecían prácticamente desiertas. En las calles, la presencia de vehículos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN) contrastaba con la ausencia de automóviles particulares y peatones.

Elementos mantienen recorrido de vigilancia

Los elementos federales mantenían recorridos de vigilancia y prevención, mientras algunos policías municipales permanecían en las inmediaciones de establecimientos comerciales para reforzar la seguridad y prevenir posibles saqueos durante la contingencia.

La emergencia también modificó la manera de abastecerse. Algunos supermercados y tiendas de autoservicio atendían a sus clientes a través de ventanillas, con el objetivo de mantener la venta de productos básicos bajo medidas de protección ante los efectos del fenómeno meteorológico.

Protegen negocios

En las fachadas de los negocios, los tablones de madera y los costales de arena se convirtieron en parte del paisaje. Con estas barreras, comerciantes y habitantes buscaban reducir los daños que pudieran ocasionar el oleaje y las inundaciones.

Mientras el mar imponía sus condiciones en la costa del Pacífico, Puerto Vallarta permanecía en pausa. Habitantes y visitantes aguardaban bajo resguardo, lejos de las playas y de los espacios públicos, a la espera de que disminuyera el peligro provocado por “Simón”.

“Rachel” deja un muerto y desaparecidos en BC

Así también, la tormenta tropical “Rachel”, en Baja California, dejó como saldo el hallazgo de un cuerpo, siete personas desaparecidas -dos de ellas menores de edad localizadas- socavones, inmuebles colapsados, más de 300 reportes por inundaciones y más de 200 rescates realizados, además del desalojo de pacientes del Hospital General IMSS-Bienestar de Ensenada. En el mismo municipio, cinco integrantes de una familia fueron arrastrados por la corriente al subir a su vehículo, luego de que un arroyo se desbordó y arrasó con su vivienda en la zona de San Francisquito.

Elementos de la Sedena lograron poner a salvo a dos menores de edad, mientras que el resto, Rosa María, de 48 años; Rosalinda, de 23; y Luis, de 17, continúan desaparecidos.

De manera paralela, el C5 recibió un reporte sobre la localización del cuerpo de una mujer adulta en las inmediaciones del puente Magaña.