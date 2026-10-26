Huracán Vance provocará lluvias muy fuertes

El huracán Vance, de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, provocará lluvias muy fuertes en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas del Pacífico mexicano.

De acuerdo con el reporte meteorológico, a las 9:00 horas, tiempo del centro de México, el interior del ciclón se localizó aproximadamente a 440 kilómetros (km) al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 510 km al suroeste de Acapulco, Guerrero.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 120 km por hora, rachas de hasta 150 km/h y se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 7 km/h.

La circulación del huracán ocasionará precipitaciones de entre 50 y 75 milímetros, además de condiciones adversas en las zonas costeras. Se prevén vientos sostenidos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h en las costas de Michoacán y Guerrero.

Asimismo, se pronostica oleaje de entre 4 y 5 metros de altura en las costas de Michoacán y Guerrero, mientras que en los litorales de Colima y Jalisco podrían alcanzar entre 2 y 3 metros.

Afectados

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en cuatro entidades:

• Jalisco: lluvias muy fuertes en el oeste y sur del estado, con oleaje de 2 a 3 metros en la costa.

• Colima: aguaceros y marejada de entre 2 y 3 metros en sus zonas costeras.

• Michoacán: precipitaciones muy fuertes en el oeste y la costa, además de vientos con rachas de hasta 60 km/h y oleaje de 4 a 5 metros.

• Guerrero: lluvias intensas en el suroeste, vientos con rachas de hasta 60 km/h y fuerte marejada de 4 a 5 metros en la costa.

Tomar medidas preventivas

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pidió a la población tomar medidas preventivas ante el pronóstico de precipitaciones que se prevé en territorio nacional por la presencia del huracán Vance.

Explicó que de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción de un sistema atmosférico en niveles medios y altos con un canal de baja presión y la corriente en chorro subtropical provocará diluvios en Chihuahua y Durango, así como precipitaciones fuertes con rachas de viento de 40 a 60 km/h y posible formación de torbellinos en el norte de Chihuahua y Coahuila.