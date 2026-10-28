Huye Bolsonaro a EUA, Trump listo para protegerlo

Dos días después de su derrota electoral, Flávio Bolsonaro violó la prohibición judicial de salir de Brasil y huyó a Florida junto a su esposa Fernanda y sus hijas, Luíza y Carolina.

El gobierno de Donald Trump ya ha dejado saber que está dispuesto a concederle asilo político al senador opositor. Allí lo esperaba su hermano Eduardo Bolsonaro, también prófugo de la justicia, quien vive entre Orlando y Miami gracias a la “tarjeta verde” (green card) otorgada por la Casa Blanca. Esto pone fin a una jornada febril en la que el excandidato a la Presidencia desapareció sin dejar rastro, alimentando una suerte de intriga internacional.

Aterriza en la América del magnate y amigo de la familia como un exlíder derrotado, investigado y políticamente desacreditado. Mientras volaba, su propio partido le dio la espalda al reconocer la victoria de Lula, quien hoy celebra sus 81 años como mandatario por cuarta vez. Un gesto que marca de forma plástica el fin de la era política del bolsonarismo.

Inmunidad de Flavio hasta febrero

Sobre Flávio no pesa aún ninguna orden de detención, pero está con el agua al cuello en el plano judicial. Además, al no haber sido electo, su inmunidad parlamentaria llegará a su fin en febrero.

Actualmente, el Tribunal Supremo Federal (TSF) lo investiga en dos frentes. En el caso Dark Horse se le acusa de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas dentro de la investigación sobre la financiación de la película dedicada a su padre Jair Bolsonaro; se analizan fondos vinculados al exbanquero Daniel Vorcaro -actualmente en prisión por un Macrofraude- y fondos públicos parlamentarios.

Lula critica salida

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó la salida del senador y excandidato presidencial Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos (EUA), adonde llegó este martes, dos días después de perder el balotaje, y cuestionó que pueda denunciar una falta de democracia en su país desde el extranjero.

“El ciudadano que sale escondido de su país lo hace porque tiene miedo de algo. Lamento la falta de respeto que tuvo con sus electores”, afirmó Lula, vencedor de la segunda vuelta, al dirigirse a un grupo de simpatizantes desde un camión frente al Palacio de la Alvorada, con motivo de su cumpleaños número 81, según el texto de referencia.

El mandatario sostuvo que Bolsonaro no puede hablar de falta de democracia en Brasil mientras permanezca en EUA.