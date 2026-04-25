Iberdrola concreta su salida del país

Iberdrola concretó su salida total de México al cerrar este viernes la venta del 100 % de su filial en el país a Cox, en una operación valuada en 3 mil 643 millones de euros, unos 4 mil millones de dólares (mmdd) estadounidenses.

Con ello, la empresa puso fin a su histórica presencia en el mercado mexicano y acumula 9 mil 356 millones de euros obtenidos por la venta de activos en el país.

La compañía informó a más autoridades españolas que tras cumplir todas las condiciones pactadas y obtener las autorizaciones regulatorias correspondientes, su filial Hidrola I transfirió la totalidad de Iberdrola México a COX Asset México, vinculada indirectamente con Cox ABG Group, del empresario español Enrique Riquelme Vives.

Priorizará inversiones

Este movimiento forma parte de la estrategia del grupo encabezado por Ignacio Sánchez Galán para enfocarse en negocios regulados y de menor riesgo, priorizando inversiones en redes eléctricas y generación con contratos de largo plazo en mercados clave como Estados Unidos y Reino Unido.

La empresa española había sido constantemente estigmatizada por el gobierno del expresidente López Obrador, lo que propició su salida desde 2023, con la venta de centrales eléctricas directamente al gobierno mexicano.

Para Iberdrola, la desinversión permitirá liberar capital destinado a su plan de inversión de 55 mil millones de euros, enfocado en redes de transporte y distribución en países como Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y España, con el objetivo de casi duplicar su base de activos regulados hasta los 90 mil millones de euros en los próximos años, según sus planes.

La salida de México se suma a otras acciones recientes dirigidas a fortalecer su balance y concentrar recursos en regiones con marcos regulatorios más estables, como la adquisición de Electricity North West en Reino Unido por parte de ScottishPower, cerrada el año pasado por alrededor de 5 mil millones de euros.