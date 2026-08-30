ICE arrestó a medio millón de personas en Estados Unidos

Los agentes de inmigración de Estados Unidos arrestaron a unas 500 mil personas durante el último año, de las cuales casi 50 mil fueron detenidas solamente en julio, según datos oficiales analizados por The Washington Post.

El total de 49.571 arrestos registrado el mes pasado representa un aumento del 15 % respecto de los 43 mil 021 de junio y un incremento del 70 % frente a los 29 mil 241 de febrero.

El fuerte crecimiento se produjo después de la intensificación de las operaciones de control migratorio impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, que incluyó un amplio despliegue de agentes federales en Minnesota.

Las cifras muestran además la magnitud del cambio registrado desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

En el mes anterior a su asunción, los arrestos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se situaban en torno a los 8.000 mensuales.

En ese momento, gran parte de los detenidos eran inmigrantes que se encontraban previamente en cárceles locales o estatales y que posteriormente eran entregados a agentes federales para iniciar los procedimientos de deportación.

La cifra de julio supone así más de seis veces el nivel mensual de detenciones registrado inmediatamente antes del inicio del segundo mandato de Trump.

El aumento forma parte de la ofensiva migratoria de la administración republicana, que convirtió las detenciones y deportaciones de inmigrantes indocumentados en uno de los principales ejes de su política interna.