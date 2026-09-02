Icela Rodríguez entrega Segundo Informe de Gobierno

Tras la presentación el Segundo Informe de Gobierno por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó el documento impreso a la Cámara de Diputados.

El escrito consta de mil 342 páginas, divididos en cuatro capítulos y donde se recapitulan los avances en diversas materias gubernamentales, como seguridad, programas de bienestar, vivienda, salud, cultura, entre otros. Además, de tarjetas con QR para que se consultado vía Internet.

Los cuatro capítulos abarcan en general los temas, los cuales son: 1. Un Gobierno del Pueblo, para el Pueblo y con el Pueblo: Habla sobre el enfoque del Gobierno de la Transformación, así como las estrategias en seguridad, relaciones exteriores y acceso a la justicia. 2. Bienestar con Justicia: Desarrolla temas sobre los programas de Bienestar, programas sociales, apoyos económicos y de vivienda, educación, cultura, ciencia y apoyo a las mujeres. 3. Prosperidad Compartida: Abarca el plan de la presidenta en el enfoque económico, de energía, turismo, entre otros. 4. Desarrollo Sustentable: Menciona las acciones realizadas los avances en temas que incluyen a la naturaleza y medio ambiente.

Ausentes en el segundo informe

Durante el Segundo Informe se dieron cita diversas personalidades de Morena, empresarios, funcionarios y representantes de distintos sectores.

Sin embargo, entre los ausentes destacaron los senadores Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López Hernández, además de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quienes no fueron vistos durante la ceremonia. Cabe destacar que en el primer informe de la presidenta los tres sí estuvieron presentes.