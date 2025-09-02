Icela Rodríguez hace entrega de documento a Cámara Baja

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó a la Cámara de Diputados el primer informe de gobierno de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Ocurrió en un acto protocolario que duró menos de 10 minutos, y en el que no hubo discurso por parte de la funcionaria federal, a diferencia del año pasado cuando la entonces titular de la Segob, Luisa María Alcalde, se tomó más de 20 minutos para ofrecer un discurso.

Rodríguez Velázquez fue recibida por el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, además de Dolores Padierna y Alfonso Ramírez Cuéllar, entre otros legisladores.

La encargada de la política interior de nuestro país entró al Salón de Plenos, caminó durante nueve minutos entre diputadas y diputados de Morena, PT y PVEM, quienes le pedían fotografías.

Ya en la tribuna, la secretaria entregó el informe al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, se tomaron la fotografía oficial, mientras los congresistas guindas gritaban “¡Es un honor estar con Claudia hoy!”.

“Hemos recibido de manos de la Secretaría de Gobernación el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, daré cuenta con el oficio que se ha recibido; y a continuación agradecemos su presencia, secretaria, y le agradeceré a la comisión que le acompañe cuando usted decida retirarse”, declaró Gutiérrez Luna.

El informe detalla la política interior, política exterior, política económica y política social que implementó el Gobierno Gederal a lo largo del primer año de gobierno de Sheinbaum Pardo.