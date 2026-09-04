Icela y Harfuch recorren Centro de Alerta de Búsqueda

Los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, recorrieron el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata.

Ambos funcionarios destacaron la coordinación y tecnología para la búsqueda de personas desaparecidas. Además, resaltaron que las autoridades trabajan en este centro de forma coordinada para atender las 24 horas, los siete días de la semana, los reportes para la localización de personas desaparecidas.

El titular de la SSPC indicó que actualmente, el 50 % de las personas reportadas a través de la alerta son localizadas durante las primeras 24 horas.

“La desaparición y no localización de personas es una de las problemáticas más dolorosas que enfrenta nuestro país y su atención es una prioridad para el Gobierno de México”, comentó García Harfuch en sus redes sociales.

Mencionó que dicha iniciativa fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la finalidad de fortalecer la respuesta del Estado y activar de manera inmediata, con las instituciones del Gabinete de Seguridad y las 32 entidades federativas, las capacidades de búsqueda y localización.

“Seguiremos fortaleciendo la coordinación, la tecnología y las capacidades de las instituciones. Ante una desaparición, cada minuto cuenta. Nuestra obligación es buscar, localizar y acompañar a las familias”, agregó el servidor.

Segob

En la presentación del Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), Rodríguez afirmó que se hace todo lo que está al alcance del gobierno para la búsqueda de personas desaparecidas.

Además, implementar un Plan de Identificación Humana, encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR), para abatir el rezago forense; prevenir el reclutamiento y la cooptación de jóvenes mediante plataformas digitales; ampliar las capacidades operativas, técnicas y humanas de la CNB con personal especializado; mantener la atención y el diálogo permanente con familias de personas desaparecidas y colectivos; y llevar la estrategia al territorio mediante jornadas de atención a familias y coordinación en las entidades federativas.